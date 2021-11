Policía ofrece millonaria recompensa tras asalto a Rubens Sambueza en Colombia. La policía de Colombia ofreció una millonaria recompensa por información que lleve a la captura de unos ladrones que asaltaron a Rubens Sambueza y su hermano, Fabián. A través de redes sociales, la fuerza del orden dio a conocer un video de una cámara de seguridad del momento en que ambos jugadores fueron robados.

“Gracias a cámaras de seguridad del sector se han recopilado características de los responsables y se ha establecido parte de la ruta que estos tomaron en su huida”, escribió la policía antes de mencionar que hay una recompensa de 10 millones de pesos colombianos (55,000 pesos mexicanos).

Rubens y Fabián fueron asaltados el miércoles al exterior del edificio en el que vive Fabián en la ciudad de Barranquilla. En un video compartido en redes sociales, uno de los delincuentes aborda a los jugadores, que viajaban en una camioneta, y tras algunos segundos los despoja de un reloj Rolex y un anillo de oro antes de darse a la fuga en una motocicleta operada por un cómplice.

Policía ofrece millonaria recompensa tras asalto a Rubens Sambueza en Colombia; viajó a ver a su hermano

Fabián Sambueza, jugador del Junior de Barranquilla, dijo que muy probablemente los asaltantes lo siguieron desde que llegó al aeropuerto a recoger a Rubens.

“No no creo que se la jueguen a robar justo ahí si no era un Rolex, iban por eso, seguramente nos venían siguiendo. Por ahí me enteré que hay una banda que se dedica a eso y te marcan desde el aeropuerto. Nos tocó a nosotros pasar ese mal momento. Triste por la bienvenida que le dan a nuestra familia. Gracias a Dios nosotros estamos bien y no pasó a mayores. Si bien perdimos algunos objetos de valor, lo más importante es que estamos bien”, dijo el hermano de Rubens.

Rubens viajó a Colombia para visitar a su hermano tras la eliminación de Toluca ante Pumas en la reclasificación de la Liga Mx.

