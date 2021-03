Policía intenta retirar a Adalid Maganda de las instalaciones de la FMF. Por segundo día consecutivo, Adalid Maganda realizó una protesta al exterior de las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), ubicadas en Toluca, Estado de México. Sin embargo, el árbitro de la Liga Mx, que fuera despedido hace un par de meses, acusó que los directivos del balompié nacional enviaron policías para desalojarlo.

Desde las 7:00 a. m., Adalid Maganda bloqueó las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, cumpliendo su segundo día de protesta.#FMF#Adalid#Maganda

https://t.co/tjyPkoEBv0 — CANCHA (@reformacancha) March 17, 2021

“Los policías estatales amedrentaron y dijeron que si no me quitaba me llevarían arrestado. Que llamen a policía estatal, federal, nos manifestamos libremente. Mandan a policías armados, estatal y ayer había siete patrullas, vino derechos humanos y desaparecieron todos”, declaró este miércoles.

ADALID MAGANDA VUELVE A MANIFESTARSE 🗣



"Yo solo pido que se respeten mis derechos como todos los árbitros"



Luego de ser dado de baja a principios del torneo, el árbitro demanda una restitución; asegura que fue despedido por racismohttps://t.co/FMhToWP1fS pic.twitter.com/PzJnszQZnM — MARCA Claro (@MarcaClaro) March 16, 2021

Los elementos de la policía buscaban mover a Maganda y a la comitiva que llegó con él para protestar por su despido. A pesar de las constantes solicitudes, el nazareno se negó a moverse y argumentó que no afectaba a terceros con su multitudinaria manifestación.

Adalid Maganda protesta frente a la FMF

Sebastián Córdova: México obligado a ganar el preolímpico

Policía intenta retirar a Adalid Maganda de las instalaciones de la FMF tras protestar por segundo día

El martes, Adalid fue notificado que la FMF lo denunció por “extorsión” después de que presuntamente solicitara cinco millones de pesos de finiquito, empero, el polémico silbante descartó que este haya sido el caso. Además, personal de la Federación le indicó que había una orden para evitar que ingresara a las instalaciones, debido al riesgo “riesgo de daño” que él representa para el organismo.

Los representantes legales de la FMF le notifican al silbante Adalid Maganda que cuenta con una orden de restricción.



En caso de no retirarse pacíficamente de las instalaciones de la FMF; la policía procederá a detenerlo. @MarcaClaro pic.twitter.com/0ouB0Tjvl0 — Adriana Maldonado (@AdriMaldonadoL) March 16, 2021

Adalid Maganda fue despedido después de tener una polémica actuación en la jornada 1 del Guard1anes 2021 y señaló que fue notificado de su cese con engaños, al acudir a la FMF a una supuesta revisión de trabajo.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen