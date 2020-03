Policía filtra imágenes del accidente de Kobe Bryant. De acuerdo a TMZ Sports, un cantinero reportó al Departamento de Alguaciles del Condado de Los Ángeles que un elemento de esta corporación mostró fotografía “explícitas” de la zona del accidente en el que perdieron la vida Kobe Bryant, su hija, Giana, y siete persona más.

LA Sheriff Deputies Allegedly Received Unauthorized, Disturbing Photos of Kobe Bryant Helicopter Crash Sitehttps://t.co/0zLMnpHBAy — Hines (@MaestroBryan_H) February 29, 2020

Según el reporte, el trabajador de un bar escuchó cuando un uniformado intentaba impresionar a una joven al enseñarle imágenes del trágico suceso que conmocionó al mundo del deporte.

El Sheriff de Los Ángeles investiga a uno de sus oficiales por tomar fotos del lugar donde murió Kobe Bryant. Al parecer el agente tomó fotos del lugar e incluso algunas del cuerpo de la Mamba. El agente se las mostró a una amiga en un bar. El bartender lo vio y denunció. pic.twitter.com/6zYEq1s37E — Mauricio Cárdenas (@MauricioSports) February 29, 2020

Algunas fuentes informaron a TMZ que múltiples alguaciles, que respondieron al llamado del accidente, fotografiaron la zona del siniestro e incluso retrataron algunos restos humanos.

Policía filtra imágenes del accidente de Kobe Bryant y provoca una investigación del Departamento

Hasta el momento, el Departamento de Alguaciles informó que “el asunto se está revisando”. De acuerdo al diario Los Ángeles Times, se desconoce la identidad de la persona que tomó las imágenes, sin embargo, esto habría ocurrido apenas dos días después del fatal suceso que arrebató la vida de Kobe Bryant.

Trying to impress a woman with his graphic photos of Kobe Bryant's helicopter crash — Busted by a Calif. bartender, a sheriff’s deputy *trainee* tried to impress the ladies by showing graphic photos of the crash, which reportedly featured victims’ remainshttps://t.co/bsTKFGrEsw — New York Daily News (@NYDailyNews) February 28, 2020

Además, según un reporte, al menos un alguacil del Condado de Los Ángeles tenía imágenes del incidente en su celular “sin que tenga nada que ver con la investigación”.

#Deportes El escándalo se desató porque quienes tomaron las fotografías son oficiales de la oficina del Sheriff. Los agentes filtraron las fotos al exhibirlas a diversas personas en un bar de California.https://t.co/Lz9pvsMGAT — elsalvador.com (@elsalvadorcom) March 1, 2020

Asimismo, TMZ aseguró que algunas imágenes “horribles” han sido pasadas entre integrantes del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles. Esta corporación ya investiga la posible filtración de evidencia entre sus elementos.

'Vanessa Bryant is “absolutely devastated” by allegations that Los Angeles County sheriff’s deputies shared photos of the helicopter crash that killed her husband, daughter and seven others, her attorney said in a statement'#KobeBryant https://t.co/XFXHqXbxyE — Robert Rand (@MenendezRand) March 2, 2020

Apenas el pasado lunes, la ciudad de Los Ángeles despedía por última ocasión en el Staples Center, casa de los Lakers, al que fuera uno de los ídolos y leyendas de este lugar: Kobe Bryant.

Former NBA player Michael Jordan cries while speaking during a celebration of life for Kobe Bryant and his daughter Gianna today in Los Angeles. | Photo Marcio Jose Sanchez https://t.co/xFxPS2UJ5i pic.twitter.com/APCqu0evWM — AP Images (@AP_Images) February 24, 2020

Miles de personas acudieron al homenaje que se realizó en este sitio y al que acudieron familiares del ex jugador de la NBA, amigos, basquetbolistas, directivos, músicos, entre otras celebridades, quienes recordaron el impacto de Bryant en sus vidas.

