Pogba niega que haya renunciado a la selección de Francia.

Medios reportaron que se iría por comentarios del presidente Emmanuel Macron.

El medio del Manchester United, Paul Pogba negó que haya renunciado a la selección de Francia por comentarios del presidente de ese país, Emmanuel Macron, que se interpretaron como contrarios al Islam.

El líder político declaró la guerra al ‘separatismo islamista’ que cree que está apoderándose de algunas comunidades musulmanas en Francia.

Pogba es un musulmán practicante y el rotativo The Sun publicó que el jugador reaccionó a los comentarios del presidente francés que supuestamente utilizó como el motivo de renunciar a la selección francesa de futbol.

El jugador del Manchester United agregó sobre la ‘fake news’ destacando que son noticias falsas las publicadas respecto su decisión con la selección y lo publicó en su perfil de Twitter e Instagram.

El rumor de la salida de Pogba de su selección nació en medios digitales en la región del oriente, donde hubo reacciones después de que Macron defendiera las caricaturas del profeta Mahoma en nombre de la libertad de expresión en el marco de un homenaje al profesor de historia Samuel Paty, quien fue decapitado durante un atentado islamista por haber mostrado esos dibujos en clase.

Finalmente el campeón mundial con Francia en 2018 de 27 años ha vestido la camiseta de su selección desde su agrupación Sub 16. Sub 17, Sub 18, Sub 19 y Sub 20 para sumar en total 53 juegos. Y en la selección mayor ha sido alineado en 72 partidos.

