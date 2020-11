¿Podrá llamarse Tiburones Rojos el equipo que llegue a Veracruz?. Todo parece listo para el regreso del futbol profesional de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) al puerto de Veracruz, sin embargo, es una incógnita si la franquicia que está en vías de participar en la Liga de Expansión Mx a partir del Apertura 2021 podrá utilizar el nombre de Tiburones Rojos.

¿Renacerán los Tiburones Rojos de Veracruz? 😱https://t.co/oGsZHbzmG9 — Esto en Línea (@estoenlinea) November 28, 2020

Fidel Kuri Grajales, expropietario de los Escualos, obtuvo un amparo para evitar que el gobierno del estado de Veracruz pueda recuperar la marca de los Tiburones Rojos, por lo que uno de los grupos interesados en revivir al conjunto veracruzano no tendría problemas en hacer uso de otro nombre.

Decenas de aficionados del @ClubTiburones se manifiesta en @EstadioElPirata para externar su apoyo al proyecto pra revivir al equipo y su confianza al @GobiernoVer @eliseomorfin @LaGacetaDepor pic.twitter.com/OpwaRqGqWQ — Alex Aguirre (@AlexAguirreFM) November 28, 2020

Hugo Rascón, abogado del grupo de empresario que busca administrar una franquicia de la Liga de Expansión en el puerto jarocho, aseguró que desconoce el estado legal de la marca Tiburones Rojos, empero, mencionó que hasta donde tiene conocimiento, el gobierno estatal es poseedor de la misma.

Tiburones Rojos de Veracruz se acercan a la Liga de Expansión Mx

Vibra de nuevo el Pirata. Quizá vuelva el fútbol de primera

“Hasta donde se sabe la propiedad del estadio, del logo, del himno es del estado y la intención es que el equipo que juegue con el logo y nombre de Tiburones Rojos de Veracruz, pero si no se puede también podríamos ponerle otro nombre de mientras”, expresó el litigante en entrevista con el portal Mediotiempo.

Barras del Club #TiburonesRojos protestan contra el ex presidente del equipo @fidelkugra y exigen a @GobiernoVer que garantice el regreso del fútbol a #Veracruz pic.twitter.com/iVfok8wWY4 — Félix Márquez (@felyxmarquez) November 28, 2020

Asimismo, no descartó utilizar un nombre provisional mientras se arregla la situación legal de la marca y posteriormente tomar el nombre con el que saltó a la fama el futbol en Veracruz. “Desconozco cuáles serán las gestiones del gobierno, pero si no se puede usar el nombre no tenemos ningún problema en utilizar otro y cuando se arregle la situación usarlo”, finalizó.

Cocinan regreso de Tiburones Rojos de Veracruz en la Liga de Expansión https://t.co/VJXcv5Sbyn a través de @De poder a poder pic.twitter.com/Cnv9QHbyWo — Fidel Pérez Sánchez (@fidelps) November 28, 2020

Se espera que sea el próximo mes cuando se dé a conocer la franquicia que llegará a la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y que revivirá a los Escualos en la Liga de Expansión Mx.

