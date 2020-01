Pocho Guzmán niega dopaje y se declara inocente. Tras darse a conocer el escándalo, Víctor Guzmán colgó un comunicado en su cuenta de Instagram. En él, asegura nunca haber probado sustancia ilegal alguna y ser defensor del ‘fair play’.

“Siempre he sido un jugador que ha rechazado cualquier práctica antideportiva. He manifestado, en cada ocasión en la que he tenido oportunidad, mi total apoyo a la lucha antidopaje. Es por ello que esta situación en la que me veo envuelto me resulta absolutamente increíble. Me apena enormemente”, expone el ‘Pocho’ quien añade que apelarán al análisis B para revelar su inocencia.

“Procederemos a solicitar el análisis de la muestra B con la esperanza de que se demuestra tras su apertura que ha sido todo un terrible error. Que yo pueda continuar ejerciendo mi profesión. En todo caso, quiero dejar claro que NUNCA he tomado ninguna sustancia para mejorar mi rendimiento deportivo y que voy a luchar hasta el final para demostrar mi inocencia y así poder seguir haciendo aquello que me gusta más y que me hace más feliz: jugar al fútbol”, agregó.

Cronología del desastre

Una jornada duró el Clausura 2020 sin escándalo. Tras lo ocurrido con Tiburones Rojos el semestre pasado, el nuevo torneo arrancó con un nuevo trágico episodio. El posible dopaje de Víctor ‘Pocho’ Guzmán, quien quedó inhabilitado para jugar profesionalmente.

Todo comenzó la semana pasada cuando el flamante refuerzo de Chivas no entrenó y posteriormente no concentró para el duelo inaugural ante FC Juárez. Las alarmas se prendieron y la verdad salió a la luz.

El talentoso mexicano habría dado positivo a un examen anti dopaje realizado el pasado 10 de agosto de 2019 en la jornada 4 cuando Pachuca tropezó 2-1 en campo de Querétaro.

Fue en los laboratorios de Cuba donde se descubrió el resultado de los exámenes que le aplicaron al Guzmán, debido a que el año pasado cerraron los laboratorios en México.

Luego de aquel 10 de agosto, el ‘Pocho’ jugó 14 partidos más de Liga MX con el Pachuca y marcó en cinco ocasiones. Una semana después del cotejo ante Gallos anotó un gol en el triunfo ante Puebla. En la décima fecha vacunó a Tijuana en el triunfo de su equipo 4-1, en la once le hizo uno a Chivas, en la 12 repitió con Cruz Azul y su última diana llegó en la fecha 16 ante Monterrey.

Al finalizar el Apertura 2019, Pachuca lo vendió al Guadalajara, conjunto con el que realizó la pretemporada de cara al Clausura 2020.

