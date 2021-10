Pochettino pensó que era broma la contratación de Messi.

El técnico del PSG contó que no se la creía cuando le contaron que Lio podía llegar al club francés.

Mauricio Pochettino contó cómo fue que se dio la contratación de Leonel Messi en el Paris Saint Germain, que aunque no sabe muchos detalles se sorprendió a tal grado de pensar que era una broma.

“Me llama Leonardo y me dice está la posibilidad ¿Te gusta o no? Lo bueno fue que Leonardo me llama para preguntarme, le digo ‘¿Es una pregunta? me estás preguntando o qué, pensé que era una broma, está la posibilidad de que venga Leo. ¿Sí o no? ahí comienza la gestión”, dijo Pochettino a elcanciller.com.

Messi terminó su vínculo con el Barcelona en el verano y fue entonces que se dio toda la negociación para llegar al PSG en medio de toda la polémica.

Pochettino habló en conferencia de prensa también este jueves acerca de las declaraciones de Neymar sobre la posibilidad de que Qatar 2022 sea su último Mundial.

“Creo que a veces las cosas se sacan un poco fuera de lugar, pero no tengo ninguna duda que ‘Ney’ ama el fútbol, disfruta el fútbol y querrá jugar muchos años más, no tengo ninguna duda”,explicó.

El 10 de agosto el PSG confirma el fichaje de Lionel Messi. PSG confirmó el fichaje de Lionel Messi después de que al argentino llegara a París y pasara las pruebas médicas protocolarias. A través de un comunicado de prensa se detalló que Leo firmó un contrato de dos años con una opción para una tercera campaña.

