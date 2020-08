Playoffs de la NBA podrían estar en riesgo por protestas sociales. Después de que la NBA anunciara la suspensión de toda la jornada de este miércoles de los playoffs por la negativa a jugar de los Bucks de Milwaukee, como protesta ante el ataque que sufrió Jacob Blake, un hombre afroamericano, a manos de la policía de Kenosha, Wisconsin, los jugadores de todos los equipos que siguen con vida en la postemporada se reunirán esta noche en la burbuja de Orlando, Florida.

Los basquetbolistas discutirán el futuro de la postemporada y de acuerdo a ESPN, un jugador aseguró que propondrán no jugar los tres partidos programados para el jueves. Asimismo, otro elemento aseguró al medio anteriormente citado que “la temporada está en riesgo”, lo que podría ocasionar que no se culmine la campaña 2019-2020 pese a los esfuerzos de la Liga.

Tonight's meeting with players will go a long way toward determining how the players will move forward with rest of season, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 26, 2020