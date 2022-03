Platini pide a Vladimir Putin detener la guerra.

El expresidente de la UEFA dijo que los ucranianos son un ejemplo de la lucha universal por la libertad.

Michel Platini, expresidente de la UEFA, envió una carta donde solicitó a Vladimir Putin, presidente de Rusia, que haga un alto al fuego en contra de Ucrania y resuelva el conflicto de una manera diplomática.

En consecuencia. “Pido al presidente ruso, Vladimir Putin, con quien he hablado a menudo de futbol y deporte, que detenga de inmediato los tiroteos y los bombardeos en Ucrania, que ponga fin a esta agresión para iniciar un verdadero diálogo diplomático sin demora”, dio a conocer Tariq Panja, periodista del The New York Times.

Por lo tanto, Michel Platini, asimismo, envió un mensaje a los ucranianos, a quienes puso como ejemplo de la lucha por la libertad en el mundo, luego de que varios civiles se enlistaran para tomar las armas y defender a su país del ataque ruso.

“Quería decirles a todos mis amigos ucranianos, a todas estas grandes mujeres y hombres que he conocido en mi carrera como futbolista y entrenador cuánto estoy a su lado con mi corazón y mis pensamientos en esta hora de sufrimiento y horror”.

Además. “Admiro su coraje y su unidad. Son un ejemplo para el resto del mundo, y para cada uno de nosotros, de la lucha universal por la libertad”.

Finalmente esto se lee en parte de la carta del exseleccionado de Francia y que también reveló Rob Harris, corresponsal de la agencia de noticias A P.

