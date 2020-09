Platas sueña con la Federación Mexicana de Natación.

Fernando Platas sueña con la Federación Mexicana de Natación. El exclavadista quiere ayudar a la federación con el mayor profesionalismo.

“Mira la intención es ayudar, yo toda la vida he estado alrededor de lo que es la federación, la familia actuática. Lo que quiero es ayudar a ver una federación como siempre me lo he imaginado, profesional, con resultados importantes, pero no podemos tener los mismos resultados o mejores resultados haciendo lo mismo que se hace”,

“La Federación tiene que tener un cambio importante, una visión completamenete diferente, una reestructura importantísima”.

“La verdad es que ya hace unos meses, platicas con la familia, platicas con tu gente cercana, en la posibilidad de salir para proponerme hacia la elección de la presidencia de la Federación Mexicana de Natación y recibir el aliento de muchísima gente”.

Fernando Platas externó una inmensa preocupación por todo lo que ha hecho la Federación Mexicana de Natación debudo a que los actos son inválidos dede hace cuatro años y se debe buscar una solución inmediata, porque de lo contrario, no es posible añadir personas al comité.

“Los actos de las acciones de la Federación Mexicana pues son inválidos desde 2016, creo que es un problema muy grave. Es un problema delicado, el cual era una parte que vislumbramos y que creo que es no tener las cosas en regla para poder sumar a más personas”. Comentó el exclavadista.

El exclavadista es consciente de la necesidad por contar con una Federación organizada.

Por otra parte, él aseguró que buscó al presidente del COM para buscar que todo estuviera en regla y ahí se percató de diversas irregularidades.

