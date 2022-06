Plata para Veracruz al iniciar el atletismo de los Nacionales.

A través de Mariana Gancedo en 400 metros Sub 23 Femenil. Continúan las acciones en el Estadio “Héroes de Nacozari”.

La primera jornada del atletismo de los Nacionales CONADE 2022, resultó maratónica en donde Mariana Gancedo, aportó medalla de plata a Veracruz en la prueba de los 40 metros planos Sub 23 Femenil, evento que se realiza en el Estadio “Héroes de Nacozari” de Hermosillo, Sonora.

Plata para Veracruz al iniciar el atletismo de los Nacionales

La delegación veracruzana de atletismo en esta primera parte está integrada por 37 deportistas que participan en varias pruebas y categorías. La boqueña Mariana Gancedo fue la única que dio medalla en la primera jornada para Veracruz.

México mantiene la lucha en el Junior Golf World Cup

Mantiene CDF paso firme en las semifinales de la Municipal

Con una temperatura que rondaba los 40 grados por la noche en Hermosillo, Sonora, la veracruzana Mariana Gancedo hizo válido los pronósticos de subirse al podio, en donde registró un tiempo de 55.79 segundos en los 400 metros planos Sub 23 Femenil.

El oro fue para la duranguense Lizeth Parga con un tiempo de 54.36 segundos, mientras que el bronce fue para Valeria González de Baja California Sur con 56.19 segundos.

Plata para Veracruz al iniciar el atletismo de los Nacionales.

También entraron en acción, atletas veracruzanos como son Yuliana Pérez en heptatlón Sub 16 Femenil, Regina Alvarado en 300 metros planos Sub 16 Femenil, Luis Gabriel Canela en lanzamiento de disco Sub 16 varonil, así como Emiliano Cruz y Rafael Salas en los 2 mil metros Sub 16 varonil.

Plata para Veracruz al iniciar el atletismo de los Nacionales

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen