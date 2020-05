Pjanic de Juventus dio el “si” para jugar en Barcelona.

La prensa italiana dice que habría un trueque con un futbolista del equipo catalán.

El bosnio Miralem Pjanic, centrocampista del Juventus Turín, dio su visto bueno para abandonar este verano al conjunto turinés y fichar por el Barcelona, según asegura este viernes la prensa italiana.

Pjanic, de 30 años y exjugador del Lyon y de la Roma, tiene contrato en vigor con el Juventus hasta 2023.

Pero podría entrar en un trueque con uno entre el brasileño Arthur Melo, el croata Ivan Rakitic o el chileno Arturo Vidal. Informó “La Gazzetta dello Sport”.

Arthur y Pjanic tendrían un valor de mercado parecido, de unos 60 millones de euros.

Aunque el centrocampista brasileño ha manifestado recientemente su firme voluntad de quedarse en el equipo del técnico español Quique Setién.

El Barcelona, según el rotativo italiano, propondría al Juventus un trueque con Rakitic, cuyo perfil no convence a la dirección deportiva turinesa.

O con Vidal, que por razones de edad (cumplirá 33 años el 22 de mayo) tampoco es el principal objetivo juventino.

Pjanic fichó por el Juventus en el verano de 2016 por 40 millones de euros. Conquistó cuatro títulos ligueros en Turín, disputando 166 partidos y marcando 22 goles.

