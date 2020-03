Pizarro marca gol histórico en nueva derrota del Inter Miami. Rodolfo Pizarro escribió su nombre con letras doradas en la historia del balompié norteamericano. El talentoso mexicano anotó el primer tanto del Inter Miami en la Major League Soccer en la dolorosa derrota en casa del DC United (2-1).

Corría el minuto 2 del juego, cuando Pizarro simplemente cerró la pinza y con un pase a la red colgó el 0-1 parcial en el Audi Field. El tanto, le permitió al mexicano convertirse en el primer anotador oficial en la franquicia del Inter Miami.

THE FIRST GOAL IN @InterMiamiCF HISTORY!

It's @Rpizarrot! #DCvMIA pic.twitter.com/8GrYTqcHHJ

— Major League Soccer (@MLS) March 7, 2020