“Pizarro le faltó el respeto a Vergara”: Higuera. En junio de 2018, Rodolfo Pizarro le ‘rompió el corazón’ a millones de Chivahermanos al dejar al Rebaño Sagrado para enrolarse con Rayados de Monterrey. De su salida del Chiverío, talentoso mexicano ha responsabilizado en numerosas ocasiones a José Luis Higuera, ex directivo del conjunto tapatío.

A casi dos años de su partida del Rebaño, la polémica de su partida sigue viva. En entrevista con UNANIMO Deportes, José Luis Higuera habló sobre la salida de Pizarro y lo responsabilizó de marcharse de Chivas.

“Por supuesto que Rodolfo Pizarro en ese momento no quería salir, todo cambia cuando hay dinero y situaciones. Es verdad que Pizarro no pidió su salida, eso es cierto. La necesidad era del club. De ahí a que se lo oculté, no es cierto. Fue el primero en saberlo. Era una decisión del dueño, a nadie más le correspondía si estaba bien o mal”, explicó el ex directivo y abundó.

“Al final tuvo un acuerdo con Monterrey, así de fácil. Lo esperamos un mes y medio mientras pensaba esto. Al final se fue porque quiso. Si él no se hubiera querido ir, se quedaba en Guadalajara”, agregó Higuera.