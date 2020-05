Pizarro ilusiona a los Chivahermanos: “Mi destino es volver a Chivas”. Tal como lo hizo en diciembre del 2016 cuando recaló en las Chivas, Rodolfo Pizarro volvió a ilusionar a los millones de fanáticos rojiblancos. En una entrevista con el canal de YouTube de Zabalive, el talentoso mexicano confesó que regresará en un futuro al Chiverío.

En diciembre de 2016, la directiva del Rebaño Sagrado anunció la contratación de Rodolfo Pizarro. Rápidamente el tamaulipeco se ganó el cariño de los Chivahermanos con su exquisito talento en los pies.

Fue parte fundamental en la conquista del último título liguero de las Chivas. En el Clausura 2017, Pizarro sumó cuatro tantos en 11 apariciones durante la fase regular. En la liguilla, su magia fue determinante. Anotó en el partido de semifinales de ida ante Toluca y posteriormente se hizo presente en la final ante Tigres.

Tras obtener el título del Clausura 2017, Pizarro ayudó a las Chivas a conquistar la Liga de Campeones de la Concacaf en 2018. Fue vendido en verano de aquel año por lo que no pudo estar presente en la triste participación del Rebaño en el Mundial de Clubes.

“Todo empezó un año antes de ese torneo, a mí ya me lo venía diciendo Matías Almeyda que ya me iban a vender a Monterrey, y sí, un año antes Monterrey había puesto dinero por mí, pero al final no me fui, pero ya cuando necesitaban dinero ya cuando Chivas estaba mal ahí me enteré que estaba vendido. En México es muy típico eso de que primero te venden y después te preguntan si quieres, primero hacen el trato. En Pachuca me pasó lo mismo”, recordó Pizarro sobre la venta a Monterrey.