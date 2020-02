Pizarro emigraría a la MLS con el Inter de Miami. Tras un intermitente paso con Rayados de Monterrey, el futuro de Rodolfo Pizarro está en la MLS. De acuerdo al portal Marca Claro, el talentoso mediocampista mexicano estaría ‘amarrado’ por el Inter de Miami, equipo propiedad de David Beckham.

Según la fuente anteriormente citada, Paul McDonough, director deportivo del Inter Miami, confirmó la oferta por Pizarro. En la MLS, Rodolfo se reencontraría con su ex entrenador, Diego Alonso.

Extraoficialmente se dice que el equipo del ‘Spice Boy’ habría desembolsado cerca de 20 millones de dólares para hacerse con los servicios del canterano de Pachuca. Además, para convencerlo de emigrar, Rodolfo Pizarro percibiría un salario de cuatro millones de dólares anuales.

Actualmente, con Rayados, Pizarro estaría percibiendo un sueldo de 2.5 millones anuales, por lo que en Estados Unidos podría ganar casi el doble.

Rodolfo Pizarro is the most TALENTED Mexican player of his generation. Don’t @ me. #LigaMXEng @ESPNFC @SebiSalazarFUT https://t.co/MnLkGr3c9e @Rpizarrot

— herculez gomez (@herculezg) January 8, 2020