Pizarro confiesa que Almeyda les ordenó patear a Sambueza. En el Clausura 2017, Rubens Sambueza mandó al hospital a Isaac Brizuela en un duelo entre Chivas y Toluca en el Estadio Akron. Tras aquella lesión, que dejó fuera de circulación por seis meses al ‘Conejito’, el argentino se convirtió en el gran villano de los Chivahermanos.

Rodolfo Pizarro, quien fuera estrella de aquel equipo rojiblanco que salió campeón, recordó que Matías Almeyda ‘los calentaba’ con la lesión que le provocó Rubens al ‘Conejito’.

En una entrevista con el canal de YouTube de Zabalive, Pizarro confesó que el ‘Pelado’ los mandaba a golpear a Sambueza. Además, se sinceró y reconoció el gran talento de Rubens.

La lesión del ‘Conejito’ se dio en la fase regular del Clausura 2017. En aquel torneo Chivas alcanzó la liguilla donde en semifinales se enfrentaron ante el Toluca de Sambueza. Ahí nació la petición del ‘Pelado’ Almeyda.

Pese a su singular personalidad dentro del terreno de juego, Pizarro reconoció el talento de Rubens.

“Uno que me cae mal al jugar, pero a la vez es uno de los que me gusta mucho como juega y me gusta mucho su personalidad es Rubens Sambueza. Se hace odiar por los rivales”, señaló Rodolfo y añadió.

El campeón con el Tri en la Copa Oro 2019 reconoció que debido al comportamiento de Rubens le dan ganas de darle una patada.

En la charla, Rodolfo Pizarro ilusionó a los millones de Chivahermanos al asegurar que su destino está marcado para volverse a vestir de rojiblanco.

Además, aseguró que fue vendido a Monterrey sin su autorización. Reveló que un año antes de su transacción a los regios, Almeyda ya sabía lo de la posible venta.

“Todo empezó un año antes de ese torneo, a mí ya me lo venía diciendo Matías Almeyda que ya me iban a vender a Monterrey, y sí, un año antes Monterrey había puesto dinero por mí, pero al final no me fui, pero ya cuando necesitaban dinero ya cuando Chivas estaba mal ahí me enteré que estaba vendido. En México es muy típico eso de que primero te venden y después te preguntan si quieres, primero hacen el trato. En Pachuca me pasó lo mismo”, reconoció.