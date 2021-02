Pity molesto con sus Gallos tras empatar con Puebla.

Héctor Altamirano técnico de Querétaro admitió los errores que tuvo su equipo ante los Camoteros.

Héctor Altamirano, entrenador de Querétaro, no ocultó su molestia después del empate conseguido ante Puebla y tocó los puntos que, a su parecer, fueron los que menos le gustaron en su escuadra.

“En términos generales no fue un buen partido, veníamos mejorando, el partido pasado fue mejor y hoy dejamos de hacer cosas, el equipo muestra un rostro que me debe de ocupar porque cuando uno va tratando del mejorar y te encuentras con este funcionamiento hay que ocuparse, teníamos que haberlo defendido a muerte y terminamos perdiendo puntos y tenemos que ser más fuertes y poder defender nuestra portería para poder conseguir los puntos”.

El ‘Pity’ incluso refirió que hay un retroceso respecto a lo mostrado por el Querétaro en ocasiones anteriores.

“Me gustó más el partido pasado. Cuando uno siente que vamos creciendo, me daba la impresión de que íbamos asimilando mejor lo que ocurrió. Y hoy no lo hicimos, el equipo no generó, no tuvimos volumen de juego, pero los partidos en los que está en disputa la porcentual son así”.

De cara a su próximo partido ante Mazatlán, Altamirano confió en, al menos, trabajar con mejores bases.

“Trataremos de ser coherentes de analizar el video, no me gustó lo que presentamos. Veníamos en una sintonía diferente y hoy no vi lo que nos representa y eso me preocupa y me ocupa”.

“Hay que saber que tenemos que encontrar una regularidad tanto de local como de visita. El siguiente partido tenemos que ganar, no nos queda de otra, el equipo necesita una victoria que nos permita crecer y no empezar desde cero”.

