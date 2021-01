Pitbull adquiere escudería de NASCAR.

En primer lugar el cantante y el piloto Daniel Suárez darán fuerte golpe al racismo en Daytona.

El famoso rapero Pitbull se convirtió en propietario del equipo Trackhouse Racing de NASCAR. Lo que fue presentado con bombos y platillos a su nuevo dueño. Quien hará dupla latina con el piloto mexicano Daniel Suárez, que recién se estrenó en eSports.

En un video que fue presentado por la escudería con la canción de “I believe we will win” que interpreta el mismo Pitbull. Acompañada del mensaje siguiente. “Prepárense, luchen duro”. El debut será en Daytona 500 y el cantante aseguró que asistirá el próximo 14 de febrero.

En declaraciones emitidas tras ser anunciado como propietario de Trackhouse Racing. Pitbull hizo referencia a cómo se volvió fan de la NASCAR y fue por una película de Tom Cruise hace 30 años donde nació el amor por este deporte.

“He sido un fan de la historia de NASCAR desde la película ‘Days of Thunder’. Vamos a mostrarle al mundo que NASCAR no sólo es un deporte sino una cultura”.

Además la dupla conformada entre Pitbull-Suárez dará un golpe contra el racismo en los Estados Unidos y el mexicano conducirá su Chevrolet No. 99 para comenzar a hacer historia en el automovilismo.

Finalmente el cantante Pitbull se une al astro del basquetbol y de la NBA Michael Jordan como propietarios famosos de equipos en la NASCAR, ya que el mejor basquetbolista de todos los tiempos es dueño parcial de 23X1 Racing, con Denny Hamlin, cuyo piloto es Bubba Wallace.

