Piojo sobre regreso de Sambueza al América: “Hay pocas posibilidades”. En los últimos meses, Rubens Sambueza ha externando su deseo de regresar al América para culminar su carrera. Sin embargo, su sueño no podrá volverse realidad. Para Miguel Herrera, timonel de las Águilas, fichar a ‘Sambu’ es una opción muy poco viable.

En entrevista con TUDN, el ‘Piojo’ aseguró que buscan recortar la cantidad de extranjeros para el Apertura 2020. Se especula que el sacrificado de la actual plantilla sería Nicolás Castillo por lo que sumar a Sambueza está casi descartado.

“Entonces de entrada tenemos que deshacernos de uno y eso ya es difícil porque todos tienen contrato. No sabemos todavía qué pasará con el equipo y no nos hemos sentado para platicar de refuerzos, pero la verdad vemos al equipo bien”, abundó el Piojo.

“Desde antes de que empezara todo este rumor, desde hace dos meses que platiqué con Santiago lo dejamos muy claro; y en este momento no. No es que le estemos cerrando las puertas al cien por ciento, pero es una probabilidad muy, muy baja que pueda llegar Rubens porque tenemos 12 extranjeros y este torneo tenemos que arrancar con 11”, declaró en entrevista con TUDN.

De momento, Herrera trabaja en renovar su vínculo con las Águilas del América. Afirmó que hasta no tener firmado su nuevo contrato no hablará de refuerzos o movimientos en el plantel.

”La realidad es que no me sentado con Santiago primero porque estamos con la misma respiración de renovar mi contrato y ahora no estoy estableciendo que jugadores me interesan y cual es no gráfico y vamos a ver si si vamos a llegar a un acuerdo con las circunstancias difíciles”, afirmó Miguel Herrera.