Piojo señala que si recibe oferta de Europa se lleva a Gio.

“Gio me encanta y llena mi ojo futbolístico”, declaró Miguel Herrera al programa En Línea de 4 de TUDN.

Miguel Herrera, ex director técnico del Club América y del Tricolor, aseguró que ‘sin duda’ Giovani Dos Santos sería uno de los futbolistas con los que le gustaría contar en su equipo, en caso de recibir una oferta del futbol de Europa.

En exclusiva con Línea de 4, ‘el Piojo’ descartó que Giovani hubiera cometido alguna indisciplina mientras lo tuvo como jugador en la escuadra de América y afirmó que lo llevaría con él, en caso de recibir alguna propuesta para dirigir en el Viejo Continente:

“Sin ninguna duda (me lo llevaría) porque no sé de qué fama, la que sé es de buen jugador, conmigo siempre funcionó, trabajó muy bien; de lo extrafutbol que todo mundo hablaba, fue perfecto conmigo; desafortunadamente, vino esa lesión ante Chivas y fue un golpe muy fuerte porque lo paró 3 meses y luego regresar le ha costado”, dijo.

“Nunca he tenido una diferencia con Gio, no dejaré de estar pendienteo de decir lo que pienso. A mí me gusta, me encanta y llena mi ojo futbolístico”, agregó Herrera.

Cabe recordar, en declaraciones realizadas con el youtuber Carlos Muñoz y que fueron dadas a conocer este martes. Miguel Herrera reveló que en el duelo ante Holanda por los octavos de final de Brasil 2014, Giovani solicitó su cambió tras quejarse de ampollas y ‘le quemaban’ los pies .

Piojo señala que si recibe oferta de Europa se lleva a Gio.

Ante ello, a través de sus redes sociales, ‘Gio’ rechazó la versión de Herrera y afirmó que en aquel partido no sufrió ninguna dolencia física.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen