Piojo Herrera tiene lista la alineación para visitar al León.

El entrenador del América, Miguel ‘Piojo’ Herrera adelantó que sólo hará una modificación en la alineación titular para su compromiso ante el León en la Jornada 14 del Guard1anes 2020 BBVA MX que será disputada en el Estadio Victoria.

En el último compromiso ante Pumas en la Liga BBVA MX jugó Ramón Juárez para las Águilas, frente a los esmeraldas, Jorge Sánchez es la novedad.

La portería será resguardada por Óscar Jiménez; en la defensa estarán Jorge Sánchez, Santiago Cáseres, Luis Reyes y Luis Fuentes; en el medio campo iniciarán a Richard Sánchez, Sebastián Córdova Nicolás Benedetti, y en el ataque estarán Giovani dos Santos, Federico Viñas y Henry Martín.

“Con este equipo buscaremos hacer un buen partido y sacar tres puntos fundamentales contra León que prácticamente no se estarían asegurando un lugar directo a la Liguilla”, dijo Herrera en conferencia de prensa.

El Piojo aseguró que para estos duelos ya podrá contar con Paul Aguilar y Sergio Díaz. Situación diferente a la de Víctor Manuel Aguilera y Sebastián Cáceres, a quienes no ha logrado recuperar al 100%.

“Van estar ya considerados Paul Aguilar y Sergio Díaz, ambos realizarán el viaje y estarán con el equipo. A Emanuel no le alcanzó a pesar de que entreno bastante bien durante estos días, no pudo hacer futbol y no podemos probarlo de esa forma.

“Sebastián Cáceres está en la misma situación, esperemos que la próxima semana los dos ya estén disponibles. Que estén integrados con nosotros al 100%, van muy bien los dos y esperemos que pronto hagan ya el trabajo con el equipo”, agregó.

El ‘Piojo’ Herrera comentó que el objetivo de las Águilas en este partido es amarrar su boleto a la siguiente fase.

