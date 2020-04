Piojo Herrera se compara con Pep Guardiola. La cuarentena no evita que Miguel Herrera lance sus polémicas frases. El timonel del América se comparó con su homólogo del Manchester City, Pep Guardiola, y apuntó que están al mismo nivel. El ‘Piojo’ explicó que la única diferencia entre él y el español es la liga donde dirigen.

Herrera externó su respeto por la gran trayectoria de Guardiola en los banquillos. Sin embargo, el ‘Piojo’ se mostró confiado de ganarle un partida en el terreno de juego.

“No me sentiría para nada menor que él, me podría poner en una cancha a enfrentar a Pep y no me siento menos. Lo respeto mucho, es el mejor técnico del mundo, pero también tengo las bases para poder enfrentarlo. La proporción de títulos que ha ganado y yo he ganado es muy grande, pero por supuesto que si me tocara enfrentarlo en una cancha daría todo para poder ganarle“, dijo el ‘Piojo’ Herrera en entrevista con TUDN.