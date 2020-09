Piojo Herrera revela que Cruz Azul es un rival más difícil que Chivas. Miguel Herrera superó el primero de tres clásicos que enfrentará América de manera consecutiva. A escasos dos días del partido ante Cruz Azul, el Piojo aseguró que el ‘Clásico Joven’ tiene un mejor nivel que el partido que protagonizan con Chivas, con lo que nuevamente trolleó al Rebaño Sagrado.

Miguel Herrera sobre Cruz Azul

“Candidatos al título si son (Cruz Azul) pero no son los únicos, han llegado a muchas finales y no las ganan, el liderato no les sirve de nada” pic.twitter.com/MFZJH6WJ53

