Piojo Herrera quiso arreglar sus diferencias con Martinoli en un cuarto. Hace casi seis años, la vida de Miguel Herrera cambió para siempre. El polémico entrenador agredió a Christian Martinoli en un aeropuerto de Estados Unidos y días más tarde fue despedido como seleccionador de México.

A más de un lustro de este incidente controversial, el Piojo reveló que advirtió a Luis García, comentarista de Tv Azteca, sobre su malestar con los comentarios que hacía Martinoli en las transmisiones de los juegos de la Selección Mexicana y le pidió arreglar una cita hasta en un “cuarto” para arreglar sus diferencias.

“Se lo dije a Luis García, que le dijera a su compadre que lo arreglamos en una mesa, platicando o nos encerramos en un cuarto o como él quiera. Que no se meta con mi familia”, declaró Herrera sobre los antecedentes de la agresión.

Miguel confesó que le ganó la “locura” al ver a Christian en el aeropuerto de Filadelfia y en son de broma recordó que Santiago Baños no pudo contenerlo. “Yo salí del camión y me metí al aeropuerto, iba mi compadre atrás de mí y caminé más rápido y me ganó la locura”, añadió.

Por último, el Piojo aseguró que no volvería a cometer un error de esta naturaleza y señaló que ignoraría a Martinoli si se lo encuentra en la calle. “Si me lo topo de frente, ni lo voy a saludar, él su vida y yo la mía y hasta ahí. Aprendí mucho de esa tontería”, concluyó el otrora entrenador de la Selección Mexicana.

