Piojo Herrera pone en duda continuidad de Leo Fernández en Tigres. Miguel Herrera adelantó que Leo Fernández no podrá encajar en el sistema de juego que implementará con Tigres. En entrevista con el programa La Hora de Willie, el entrenador aseguró que el futbolista deberá competir por el puesto con Nicolás López, sin embargo, señaló que el Diente lleva mano en su esquema.

“Es un jugador de muy buena calidad, solo encuentro un solo puesto para Leo y Nico y Nico es más determinante que Leo. Mi idea es jugar 4-3-2-1, 4-4-2 y no juego con alguien detrás del nueve y en ese tenor, Nico es más punta, Leo es más ‘10’. Entiendo que Leo quiere jugar, pero en el esquema tienes que ver el acomodo y entrar a competir”, declaró el Piojo.

Asimismo, Herrera develó que debido a la gran cantidad de extranjeros en el equipo, Leo podría salir de la institución. “Vamos a platicar con ellos, y por ahí cuando regresemos o en el inter definiremos quién se queda o quién no”, añadió.

Por su parte, Antonio Sancho, director deportivo de los Tigres, aseguró que Fernández hará la pretemporada con el club, empero, no descartó que pueda salir de la institución. “Primero vendrá a la pretemporada y Miguel lo verá, Leo es jugador nuestro y tenemos jugadores atractivos para otros equipos. Miguel no lo ha conocido, tendrá que hablar con él y verlo jugador, pero no sabemos, a lo mejor cambia durante la pretemporada”, dijo.

Leonardo Fernández llegó a Tigres en el Guard1anes 2020, sin embargo, no logró hacerse del puesto titular en el equipo y apenas vio acción en 1,144 minutos durante el último año. El uruguayo anotó en dos ocasiones y dio cuatro asistencias en su primera temporada con el club.

