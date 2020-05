‘Piojo’ Herrera le daría una segunda oportunidad a Renato Ibarra. Pese solo disputarse diez jornadas del Clausura 2020, el certamen estuvo manchado por la violencia. Renato Ibarra protagonizó un escándalo extra cancha al ser detenido por la policía por supuesta agresión a su pareja, Lucely Chalá.

Tras unos días privado de su libertad, Renato recuperó su libertad y América emitió un comunicado donde el ecuatoriano quedaba separado del plantel. Sin embargo, meses más tarde, el propio técnico de las Águilas, Miguel Herrera, admitió que Ibarra merece una segunda oportunidad.

En entrevista con Pressport, el ‘Piojo’ reconoció que, a pesar del error de su muchacho, Ibarra merece una segunda oportunidad. Además, lo ‘defendió’ argumentando que en los vídeos que circulan en redes sociales no se aprecia ninguna agresión física de su jugador hacia Lucely Chalá.

“No sabemos bien qué pasó y si nos dicen que sigue o no, es decisión de la directiva. Como ser humano merece una segunda oportunidad, está mal, pero en los videos no hay ninguna agresión”, declaró Herrera.

Herrera señaló que la continuidad del ecuatoriano con América depende de la directiva. Además, aseguró que debido a que el jugador sigue perteneciendo a la institución deben abrirle las puertas.

“Es un jugador del Club América, si entra en planes o no la directiva decidirá, y yo como técnico tomaré la respuesta que me indique la directiva, no estoy peleado con lo que me digan ellos. Renato tendrá que presentarse en el club. Es un ser humano que cometió un error grave, pero como miembro del club le tienes que abrir las puertas”, declaró Herrera.