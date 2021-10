Piojo Herrera lamenta que Ochoa haya sido factor.

El estratega de Tigres destacó al portero y asegura que fue factor para el triunfo rival.

Miguel Herrera asegura que el partido ante América fue muy parejo, pero aseguró que Memo Ochoa fue factor para el triunfo 1-0 de las Águilas ante Tigres .

“Ellos tuvieron una pelota de peligro en el primer tiempo, nosotros tuvimos tres, un par de atajadas de Memo que son muy buenas”, comentó ‘Piojo’ tras el partido en el Estadio Azteca.

Tigres se mantiene en tercer lugar, mientras que América clasifica matemáticamente a cuartos de final. Toluca es el único que amenaza a que los felinos no avancen directamente.

“Me voy con la molestia de no poder sacar puntos, el equipo lo buscó, pero bueno, no tuvimos la puntería y ellos con una terminan ganando el partido… sigue dependiendo de nosotros pasar directo a la liguilla”, añadió.

Tigres es tercero con 22 puntos y sus últimos dos partidos serán ante Chivas y FC Juárez.

Miguel Herrera vivió su primer partido de vuelta en el Azteca desde su salida del América y no juzgó a la gente si es que cambió su sentir sobre el estratega.

Finalmente, “la gente tiene todo el derecho de dar su opinión, yo no voy a cambiar mi idea ni mi sentimiento hacia esta afición. Cuando estuve aquí me apoyaron muchísimo, no cambiaré ese pensar por más que unos abucheen”, declaró.

Por su parte, Santiago Solari DT del América, dijo que “la seguidilla de partidos le pesa a todos. El calendario es ajustadísimo más para los equipos que tienen varias competencias a la vez y más para los que tienen jugadores que reportan a sus selecciones”.

