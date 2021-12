Piojo Herrera advierte que irán a ganar a León.

Miguel Herrera aseguró que ganó el equipo que más buscó el triunfo luego de la remontada de Tigres 2-1 a León y mandó un mensaje consciente de que aún faltan 90 minutos para conseguir el objetivo de llegar a la final de la Liga BBVA MX.

“No hubo cambio, lo ganó el equipo que busco ganar en el primer tiempo no cayeron los goles y en el segundo tuvimos que arriesgar. Metimos gente que entró a hacer lo que tiene que hacer. No tengo 11 jugadores sino 25 dispuestos a entrar y partirse el alma”, arrancó en conferencia de prensa.

“Gana el equipo que buscó el triunfo, las estadísticas no mienten, los que entraron hacen su papel y me voy tranquilo con la determinación de este equipo, pero no pasa nada, fue el primer tiempo y hay que ganar allá”.

“Jugó muy bien el equipo, salimos a buscar ganar desde el primer minuto, pero creo que los goles no cayeron, la actitud del equipo me agrada, todo el tiempo están con determinación y conseguimos el objetivo”.

Sobre el partido de vuelta en el Nou Camp, el entrenador mexicano aseguró: “Vamos a buscar el partido, no a guardar el resultado. Iremos a ganarlo, no a defender, vamos a tratar de ampliar el resultado”.

“Es algo sensacional esa conexión con la gente, es algo espectacular, desde la llegada, me da mucho alegría ver eso. Tenemos que hacer un partido rayando en la perfección para tener a esta afición más contenta”.

“El equipo no bajó los brazos de ir a buscar el resultado, encontrar algo en el llegar, llegar y llegar, y luego no conformarnos con el empate. Fuimos a buscar el triunfo y eso es lo que destacó la actitud del equipo”, cerró sobre la afición.

Por su parte, Ariel Holan reconoció que a León le costó mucho defender con el balón en los pies, reconoció el partido que hicieron los Tigres. Y aseguró que remontarán en casa para jugar la gran final del futbol mexicano.

“Hicimos un esfuerzo muy grande para sostener el partido, creo que nos costó mucho defendernos con la pelota.

