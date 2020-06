Pineda considera que el gol de Maxi en Alemania 2006 no fue su error. Una de las heridas mexicanas en la historia de los mundiales la sufrió en Alemania 2006. En octavos de final, un bombazo de Maxi Rodríguez mando de regreso a casa al Tri de Ricardo Antonio La Volpe.

Para Gonzalo Pineda, marcador más cercano de Maxi, el golazo de Argentina no fue un error sino una ‘jugada desafortunada’.

“Si uno fuera mago y uno supiera el futuro, quizás le meto un codazo, hago una falta o le anticipo o le marco más pegado. Son tomas de decisiones que uno como jugador tiene que tomar en centésimas de segundos. Probablemente tuve que haber achicado, no lo niego es parte del fútbol, es una franja muy delgada en esa decisión correcta o incorrecta, así lo recuerdo como una jugada desafortunada no un error. Error es que te rematen en un tiro de esquina en el área chica, que cometas un penal o te expulsen”, compartió Gonzalo Pineda.

El latigazo monumental de Maxi se gestó en los botines de Lionel Messi quien trazó un cambio de juego que desubicó al ‘Gonzo’.

Para el ex jugador de Pumas y Chivas la manera en cómo se dio la derrota ante Argentina lo marcó de por vida. Aseguró que hasta la fecha, aficionados le reprochan la jugada.

“Sí, por supuesto que duele, para mi sí porque fue en la que me tocó participar. Quizás la de Argentina se da por la forma en la que le estábamos jugando a esa selección. En lo personal la de Alemania contra Argentina porque es la que me tocó vivir e incluso me tocó vivir de muy cerca el gol de Maxi, el cual siempre me recuerdan en esta fecha los aficionados”, comentó Pineda.