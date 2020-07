Pilotos de la F1 se arrodillaron en protesta contra el racismo.

Esto fue previo a la arrancada del GP de Austria como una manifestación contra la injusticia racial entre los que se encontraba el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, todos también vistiendo los cubrebocas como protocolo contra el coronavirus.

La imagen que ya le dio la vuelta al mundo y la posibilidad planteada por Lewis Hamilton llevó a la mayoría de los pilotos vestir una camiseta con la leyenda ‘End racism’. Mientras se arrodillaron en la parrilla durante el himno nacional de Austria.

Los dos pilotos de Racing Point, tanto el mexicano Sergio Pérez como el canadiense Lance Stroll doblaron la rodilla con el resto en la fila frontal en la parrilla.

Hubo quienes no se arrodillaron como el piloto de Red Bull Max Verstappen, los dos compañeros en Alfa Romeo Antonio Giovinazzi y Kimi RäiköÖnen, el aún piloto de McLaren Carlos Sainz, el de Alpha Tauri (antes Toro Rosso) Daniil Kvyat y el de Ferrari Charles Leclerc.

End Racism.

One cause. One commitment.

As individuals, we choose our own way to support the cause. As a group of drivers and a wider F1 family, we are united in its goal.#WeRaceAsOne pic.twitter.com/qjxYi1zWcJ

— Formula 1 (@F1) July 5, 2020