Pilotos de F1 buscan boicotear el Gran Premio de Rusia.

Los jefes de equipos se reunirán con el CEO de la F1 este jueves para discutir la situación en Ucrania y Rusia como sede del GP.

La guerra entre Rusia y Ucrania ha permeado en el mundo del deporte. En la Fórmula Uno, el piloto de Aston Martin Sebastian Vettel y otros pilotos dijeron que no participarán en el Gran Premio de Rusia, debido al conflicto bélico.

El GP de disputaría del 23 al 25 de septiembre en Sochi, pero los jefes de equipo han pedido una reunión este jueves con el CEO de la F1, Stefano Domenicali. Para hablar sobre los hechos que ocurren entre Ucrania y Rusia y determinar impacto que tendría esta sede en el campeonato del automovilismo.

En conferencia de prensa este jueves en el Circuito de Barcelona-Cataluña, el cuatro veces campeón del mundo confirmó que no acudirá a la prueba que se celebrará en el circuito de Sochi.

Se juega la jornada 14 de la Liga Municipal de Futbol

Final de Champions League en Rusia se movería por guerra

“Después de las noticias de esta mañana me desperté conmocionado. Creo que es horrible ver lo que está pasando. Si miras el calendario, tenemos una carrera programada en Rusia. En mi opinión, creo que no debo ir; no iré al GP de Rusia. Creo que está mal correr en ese país”, señaló.

Vettel envió sus condolencias a la “gente inocente que está muriendo por razones estúpidas” y criticó la decisión del presidente ruso, Vladimir Putin, de quien dijo que está llevando a cabo un “liderazgo muy extraño y loco”.

“Estoy conmocionado por ver algo tan triste. Veremos, pero mi decisión está ya tomada”, agregó el piloto alemán. En la misma línea se refirió el neerlandés de Red Bull Max Verstappen, que dijo que “cuando un país está en guerra no es correcto correr allí”.

Pilotos de F1 buscan boicotear el Gran Premio de Rusia.

Por su parte, el español Fernando Alonso señaló que la decisión “será de la Fórmula Uno”, si bien puntualizó. “Los pilotos tenemos una opinión que estoy seguro que es la misma que la de todo el mundo”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen