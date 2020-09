Pierre Gasly sorprende y gana en el GP de Italia de F1.

El mundo al revés fue lo que se vivió en el Gran Premio de Italia, con una carrera tan loca como sus detalles, donde Pierre Gasly logró su primera victoria en la Fórmula 1. Mclaren con Carlos Sainz llegó segundo y Lance Stroll se subió al podio como tercero. Mientras que Sergio Pérez tuvo que volver a remontar tras una mala parada de Racing Point.

La 8a carrera del campeonato 2020 de la Fórmula 1 llegó a la casa de Ferrari en el peor año que se le ha visto en décadas. Donde no levantan por velocidad, ni por consistencia y que resultó ser en la carrera de casa, en Monza, un desastre por el doble abandono.

Two of F1's young stars, charging to the chequered flag in pursuit of that first win 🏁🏆

What a grandstand finish these two put on!#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/UZB4F34h09

— Formula 1 (@F1) September 6, 2020