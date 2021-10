Pierre Gasly asegura que merece el asiento de Checo en Red Bull. Pierre Gasly no quita el dedo del renglón y señaló que merece ocupar el lugar que ostenta ahora mismo—y para 2022—Sergio Pérez en Red Bull. En entrevista con el portal de la Fórmula 1, el piloto de AlphaTauri aseguró que ha madurado y mejorado en los últimos años y espera que esto baste para regresar al equipo austriaco.

“Creo que he mostrado un gran nivel esta temporada, mejor que en 2018 cuando recibí la oportunidad. Con mejor nivel y más experiencia este año, podría merecer una mejor oportunidad. Pero esa es la decisión y no detiene mi motivación. He estado en el lugar de Sergio y es cuestión de perspectivas”, dijo Gasly.

Abiertamente, el francés aseguró que su objetivo es volver a Red Bull, algo que se ve difícil en el futuro inmediato, y manejar un monoplaza que le permita luchar por triunfos y podios.

Pierre Gasly asegura que merece el asiento de Checo en Red Bull; espera tener otra oportunidad en el equipo

“Mi objetivo es estar en Red Bull, y no es un secreto, quiero estar en un auto que me permita luchar por victorias y podios. Ese será siempre el objetivo, para eso trabajo cada mañana, trabajando en mí mismo, tratando de ser un mejor piloto para ganar carreras y ese es el objetivo”, agregó.

“Con base en este año podría haber merecido una mejor oportunidad, creo que me desempeñé a muy buen nivel esta temporada, mejor que en 2018, con más experiencia. He estado en la posición de Sergio y [esto] es parte de, obviamente”: @PierreGASLY🔥🇫🇷

Vía @F1:https://t.co/WTZu9dG57h — PrimeF1 (@PrimeF1_) October 19, 2021

Pierre Gasly ha sumado 74 puntos en la presente campaña de la Fórmula 1 y se ubica en la novena posición de la clasificación de pilotos. El galo está a 21 unidades de igualar su mejor temporada en el Gran Serial, la cual llegó en 2019, cuando estuvo en Red Bull y en la filial de los austriacos, Toro Rosso.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen