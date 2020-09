Pierre-Emerick Aubameyang firma extensión con Arsenal. Pese a que se había rumorado con su salida del equipo, Pierre-Emerick Aubameyang definió su futuro al firmar una extensión de contrato con Arsenal. El delantero gabonés accedió a renovar su vínculo con los Gunners y acordó permanecer por tres temporadas con los actuales campeones de la FA Cup.

✍️ Pierre-Emerick Aubameyang has signed a new three-year contract!

A través de las redes sociales, el club londinense confirmó la noticia que da tranquilidad a Mikel Arteta y a todo los fanáticos de esta escuadra. El atacante africano aseguró que nunca dudó de su permanencia y mencionó que los aficionados y sus compañeros lo hacen sentir como en casa desde su arribo a Arsenal.

This is where i belong !!! @Arsenal pic.twitter.com/xM9yRwyUqO

“Nunca he tenido dudas sobre firmar por este club tan especial. Es gracias a nuestros aficionados, a mis compañeros, a mi familia y a todos en este club que siento que pertenezco a este lugar”, expresó Aubameyang tras confirmarse su estadía con los Gunners.

Los dirigidos por Mikel Arteta consiguieron una plaza en la próxima edición de la Europa League al derrotar a Chelsea en la pasada final de la FA Cup. El hecho de poder participar en una competición europea durante la presente temporada 2020-2021 fue un punto importante para que Pierre-Emerick decidiera no salir del equipo.

😍 The moment you've all been waiting for!

✍️ @Aubameyang7 pic.twitter.com/OUQdmoIEpW

— Arsenal (@Arsenal) September 15, 2020