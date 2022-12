Pide Pelé a Neymar que no deje su Selección.

“Tu legado está lejos de terminar”: Así le pide Pelé a Neymar Jr. que no abandone la Selección Brasileña. ‘O Rei’ escribió a través de su perfil oficial en Instagram.

Pelé envió emotivo mensaje a Neymar después de la eliminación de la Selección Brasileña en Qatar 2022 y luego de que la estrella del PSG amagara con abandonar el equipo nacional.

“Tu legado está lejos de terminar. Sigue inspirándonos a todos. Yo seguiré golpeando el aire de la felicidad con cada gol que marques, como lo hice en cada partido que te vi en el campo”.

“Te vi crecer, te animé todos los días y finalmente puedo felicitarte por igualar mi número de goles con la Selección Brasileña. Ambos sabemos que es mucho más que un número. Nuestro mayor deber como atletas es inspirar. Inspirar a nuestros colegas de profesión de hoy, a las próximas generaciones y, sobre todo, inspirar a todos los que aman nuestro deporte”.

Hizo énfasis en la magnitud de la hazaña de Neymar Jr., pues ningún otro jugador brasileño había logrado emparejar su marca en medio siglo.

“Desafortunadamente, el día no es el más feliz para nosotros, pero siempre serás la fuente de inspiración en la que muchos desean convertirse. He aprendido que a medida que pasa el tiempo, más crece nuestro legado. Mi récord se estableció hace casi 50 años y nadie se ha acercado hasta ahora. Llegaste allí chico. Esto valora la grandeza de tu logro, Neymar Jr.”, reconoció Edson Arantes do Nascimento.

“Sin embargo, sabes, tan bien como yo, que ningún número es mayor que la alegría de representar a nuestro país. Tengo 82 años, y después de todo este tiempo espero haberte inspirado de alguna manera para llegar tan lejos. Más que eso, espero que tu logro infecte a las millones de personas que te siguen para desafiar lo que parece imposible”, finalizó Pelé.

La figura del Paris Saint-Germain (PSG) permaneció en el campo mientras descargaba el llanto, acompañado por Dani Alves, y en ese momento un niño croata corrió hacia donde se encontraba.

Pese a que en un principio un integrante del conjunto amazónico le impidió acercarse a Ney, el futbolista se dio cuenta y no tuvo problema en atender al pequeño, quien resultó ser el hijo de Ivan Perišic.

Finalmente, Leo, hijo de la estrella croata, abrazó a Neymar Jr. y este correspondió el gesto pese a que minutos antes se quedó sin opciones de ganar la Copa del Mundo.

