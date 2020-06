Phillies y Azulejos cierran sus instalaciones por brote de COVID-19. Este viernes, los Phillies de Philadelphia y los Azulejos de Toronto cerraron sus instalaciones de entrenamiento tras detectar casos sospechosos de COVID-19 entre peloteros y personal del equipo.

Los Phillies anunciaron que cinco beisbolistas y tres integrantes del personal de la franquicia adquirieron coronavirus, por lo que anunciaron que sus instalaciones ubicadas en Clearwater, Florida serán cerradas y permanecerán así hasta que las autoridades sanitarias determinen que el virus SARS-CoV-2 esté bajo control.

Breaking: The Phillies have announced that five players and three staff members working at the club’s Clearwater facility have tested positive for COVID-19.

