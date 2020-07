Phillies no tendrían casos de COVID-19 tras jugar ante los Marlines. Pese a haber jugado contra los Marlines de Miami, los Phillies de Philadelphia no habrían detectado casos de COVID-19 entre sus integrantes. De acuerdo a un reporte de Jeff Passan, periodista de ESPN, el equipo no arrojó ningún resultado positivo a las pruebas que fueron sometidos tras enfrentar a Miami.

The latest on the Phillies’ players and coaches all testing negative for coronavirus and four new cases with the Marlins, bringing their total since Friday to 17, on @GetUpESPN. pic.twitter.com/2843LiDf1P — Jeff Passan (@JeffPassan) July 28, 2020

Philadelphia recibió en el estadio Citizens Bank Park a los Marlines, en una serie de tres partidos que inauguró la temporada para ambas novenas. Después de la conclusión de estos compromisos, se dio a conocer que Miami sufría un brote de coronavirus, que hasta el lunes había afectado a 13 elementos del equipo.

As @JeffPassan @JesseRogersESPN reported, of the testing done yesterday, there were no initial positives among #Phillies players or staff. A Citizens Bank Park's visiting clubhouse staff member tested positive in a previous round of testing over the weekend, sources tell ESPN. — Marly Rivera (@MarlyRiveraESPN) July 28, 2020

Debido a esto, la MLB determinó posponer el encuentro entre los Yankees de Nueva York y los Phillies, a la espera de conocer los resultados de los tests efectuados a los integrantes de Philadelphia. Asimismo, anunció que la serie entre los Orioles de Baltimore y los Marlines, a jugarse en Miami, había sido pospuesta por la gran cantidad de jugadores afectados en el equipo floridano por el virus SARS-CoV-2.

Hasta el momento, las Grandes Ligas no han informado sobre los nulos casos de COVID-19 en Philadelphia, ni si se disputará esta tarde el juego programado entre este equipo y Nueva York. Según Jeff Passan, el compromiso también sería pospuesto y esta misma tarde los Yankees regresarían a su casa. Esta información también fue publicada por ‘The New York Post’.

Yankees were told the decision to postpone tonight’s game was based on abundance of caution. There was no indication given that any Phillies players had tested positive. — Karl Ravech (@karlravechespn) July 28, 2020

Asimismo, los Phillies aplicarán nuevas pruebas a todo su personal esta tarde y posteriormente se dispondrán a viajar a Nueva York, en donde se medirán ante los Yankees en una serie de dos partidos.

Tonight's scheduled game between the New York Yankees and Philadelphia Phillies has been postponed, a source tells ESPN. @Joelsherman1 was on it. — Jeff Passan (@JeffPassan) July 28, 2020

Según el portal ‘The Athletic’, la MLB detectó cuatro nuevos casos de coronavirus en los jugadores de Miami; por lo que la cifra de contagios se elevó a 17. 15 de los afectados corresponderían a peloteros, mientras que el resto serían entrenadores.

