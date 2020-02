Philip Rivers no regresará a los Cargadores en 2020. Después de 16 temporadas, los Cargadores de Los Ángeles y el mariscal de campo Philip Rivers acordaron separar sus caminos, así fue informado por el gerente general del equipo, Tom Teleso. Por primera vez en su carrera, Rivers entrará en la agencia libre y vestirá una playera distinta a la de los ‘Bolts’.

“Después de dejar de lado un poco la pasada temporada, nos contactamos con Philip (Rivers) y sus representantes para analizar cómo se desarrolló 2019, conocer nuestras metas a futuro, evaluar el estado actual de la plantilla y ver si hay un camino hacia adelante que tenga sentido para ambas partes. Mientras mencionamos varios escenarios, se volvió evidente que lo mejor sería para Philip y los Cargadores darle la vuelta a la página de lo que fue una impresionante historia”, declaró Teleso en un comunicado de prensa del equipo.

Por su parte, Rivers mostró su agradecimiento por poder ser parte de la organización y recordó algunos momentos que vivió durante su larga trayectoria dentro de la franquicia californiana.

“Estoy muy agradecido con la familia Spanos (dueños del equipo) y la organización de los Cargadores por los últimos 16 años. En cualquier cosa que haces, son las personas que te rodean las que lo hacen especial. Hay muchas relaciones y recuerdos con entrenadores, staff de apoyo y compañeros de equipos que durarán por siempre y por eso estoy agradecido”, mencionó el pasador al dar a conocer la noticia.

