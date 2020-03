Philip Rivers acuerda con Potros de Indianápolis. De acuerdo a NFL Network, los Potros de Indianápolis acordaron con Philip Rivers para que se convierta en el mariscal de campo titular del equipo en 2020. En uno de los movimientos más cantados de la agencia libre, el ex pasador de los Cargadores de Los Ángeles se reúne con quien fuera su coordinador ofensivo en la franquicia angelina, Frank Reich, y actual entrenador de los Potros.

Según los reportes, Rivers firmará el día de mañana, cuando se puedan oficializar todos los acuerdos logrados durante la ventana de negociaciones, un contrato por una temporada y 25 millones de dólares con Indianápolis. Aunque el compromiso es por una sola campaña, los Potros podrían etiquetar al pasador como jugador franquicia en 2021 y mantenerlo por otra temporada.

Rivers era uno de los mariscales de campo más codiciados de esta agencia libre, junto a Teddy Bridgewater y Tom Brady, debido a su historial en la NFL. Los Cargadores y Rivers anunciaron hace algunas semanas la separación de su relación laboral, la cual duró por 16 años, y dio al jugador la libertad de elegir a su nuevo equipo.

Desde 2007, Philip Rivers comandó la ofensiva de los ‘Bolts’ y arrancó los 256 partidos de temporada regular siguientes. A partir de ese punto, el egresado de la Universidad Estatal de Carolina del Norte no se ha perdido un solo encuentro y posee la racha más larga en activo de la NFL, misma que continuará en Indianápolis.

Aunque ha mostrado sus dotes de guerrero en los emparrillados, Rivers no consiguió llegar al Super Bowl con los Cargadores. Sus 397 pases de anotación, 59, 271 yardas y 123 victorias son las más altas para un mariscal de campo que jamás ha llegado al juego por el título de la NFL.

