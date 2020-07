PGA concluirá su temporada sin la presencia de aficionados. La actividad del golf reanudó desde hace algunas semanas con torneos que se juegan sin presencia de aficionados, situación que se replicará a lo largo del año. La PGA dio a conocer que no se permitirá el acceso de espectadores a los certámenes que forman parte de su calendario, debido a la amenaza que representa la pandemia de COVID-19.

The remaining tournaments on the 2019-20 PGA TOUR schedule will be played without spectators on site. https://t.co/f2u1wmr08O

— PGA TOUR (@PGATOUR) July 13, 2020