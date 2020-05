PFA propone jugar menos de 90 minutos por partido en la Premier League. Los clubes de la Premier League han expresado su confianza y deseo en reanudar la temporada 2019-2020, sin embargo, hasta el momento no hay una fecha clara para que esto suceda. Por su parte, la Asociación de Futbolistas Profesionales en el Reino Unido (PFA) se prepara para el regreso del futbol y ha hecho algunas propuestas controversiales.

PFA chief executive Gordon Taylor says halves of less than 45 minutes are being considered when football resumes.

En un charla con la BBC, Gordon Taylor, presidente de la PFA, afirmó que lanzaron un par de ideas para proteger a los jugadores una vez que se concrete la vuelta a la canchas. Gordon declaró que pusieron sobre la mesa la posibilidad de que los partidos duren menos de 90 minutos y que haya más de tres substituciones por encuentro.

“No sabemos qué ocurrirá en el futuro, pero sí sabemos las propuestas que se han hecho. Tener más sustituciones, que los partidos no dure cada parte 45 minutos y jugar en campos neutrales”, mencionó el mandamás de la Asociación.

Taylor indicó que lo ideal sería reanudar la Premier League con normalidad, empero, mostró su pesimismo acerca del escenario que deberá enfrentar el futbol tras la pandemia de COVID-19, no solo en Inglaterra, sino en el mundo entero.

“Lo ideal es mantener la integridad de la competición, jugando en casa y fuera, teniendo las plantillas con el mismo número de jugadores, como antes de que se suspendiera. Pero la realidad es que en un deporte profesional tienes que ser resiliente. Tienes que saber recuperarte”, añadió.

BREAKING: PFA chief Gordon Taylor says remaining games of the season could be shorter than 90 minutes as part of Project Restart.

— talkSPORT (@talkSPORT) May 5, 2020