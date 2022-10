Pesistas veracruzanos a Selectivo para Mundial.

Competirán del 7 al 9 de Octubre en SLP. Encabeza el grupo la olímpica Ana Gabriela López Ferrer.

Una delegación veracruzana de 34 pesistas encabezada por la olímpica Ana Gabriela López Ferrer, participará en el Nacional Sub 15, Campeonato Nacional y Selectivo Nacional de Levantamiento de Pesas, el cual se desarrollará del 7 al 9 de Octubre en San Luis Potosí.

La delegación veracruzana de levantamiento de pesas, llegará a esta competencia con el objetivo de tener un buen desempeño en las categorías Sub 11, Sub 13 y Sub 15, así como en Mayores tanto en la rama femenil como varonil.

Al frente de la delegación marcha el presidente de la Asociación de Levantamiento de Pesas del Estado de Veracruz, Jonathan Levi Aguirre Jiménez, quien reveló que las expectativas son muy altas de conseguir positivos resultados como equipo y en lo individual.

Resaltó el Selectivo Nacional, el cual otorga boletos para lo que será el Campeonato Mundial de Mayores de la especialidad, el cual se realizará del 5 al 19 de diciembre en Bogotá, Colombia y en donde el equipo veracruzano se encuentra fuerte para conseguir varias plazas para la delegación azteca.

La pesista Ana Gabriela López Ferrer quien consiguió noveno lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2022, es una de las cartas fuertes de la delegación de mayores, en donde también destaca la presencia de las otroras medallistas mundiales juveniles, Jessica Jarquín González y Lizbeth Gabriela Nolasco Hernández.

La delegación viaja con el respaldo del Instituto Veracruzano del Deporte que encabeza José Alberto Nava Lozano.

RAMA VARONIL

Categoría Sub 15 Varonil con Oswaldo Bravo Alvarado (61 kg Boca del Río), Gadiel Antonio Cabrera Aguirre (61 kg Boca del Río), Julián Landa Cervantes (49 kg,

Tlalnehuayocan), Jonathan Israel González Sánchez (73 kg, Naolinco), Héctor García Vázquez (49 kg, Naolinco), Flavio de Jesús Duarte Tapia (Más 89 kg, Coatepec).

En la categoría Sub 13 Varonil, Ángel Armando Palestino Aguirre (61 kg, Banderilla), Jesús Sánchez Lunagomez (55 kg, Coatepec), René Jácome Ledo (49 kg, Coatepec), Angel Javier Vargas Miranda (44 kg, Banderilla), Xavier Hernández Martínez (49 kg, Naolinco).

En la categoría Sub 11 Varonil, Luca Abdiel Bermúdez Hernández (39 kg, Banderilla), Ian Montoya Jiménez (49 kg, Boca del Río), Juan Pablo Reyes Guevara (44 kg, Naolinco), Luis Alberto Duarte Tapia (55 kg, Coatepec).

RAMA FEMENIL

En la categoría Sub 11, Pamela Leilani Nicolás Guzmán (45 kg, Boca del Río). En Sub 13, Nadyme Naydelin Vázquez Rivera (49 kg, Tlalnehuayocan), Izel Bravo Alvarado (49 kg, Boca del Río), Maika Valle de la Rosa (64 kg, Boca del Río), Andrea Guadalupe Pérez Hernández (49 kg, Boca del Río), Dafne Marián Landa Lagunes (64 kg, Tlalixcoyan), Alxandra Campo Delfín (Más 71 kg, Tlalixcoyan).

Mientras que en Sub 15 asisten, Karen Toribio Vázquez (49 kg, Coatepec), Valeria Martínez Ramos (55 kg, Boca del Río), Georgina Santamaría López (Más 76 kg, Boca del Río), Hannia Meritzel Ramírez Guillén (55 kg, Coatepec).

MAYORES

En la rama femenil, Ana Gabriela López Ferrer (55 kg, Xalapa), Jessica Jarquín González (71 kg, Boca del Río), Lizbeth Gabriela Nolasco Hernández (81 kg, Tlalixcoyan), Montserrat Murrieta Solís (64 kg, Boca del Río).

En la rama varonil, Javier Azcatl Pantoja (Más 102 kg, Boca del Río), Omar Guerrero Ramos (Más 96 kg, Boca del Río), John Brayan Viveros Cruz (Más 89 kg, Boca del Río), Jaime Rivera Landero (Más 81 kg, Banderilla).

Como delegado asiste, Jonathan Levi Aguirre Jiménez. Mientras que como entrenadores, Rosendo Rendón Erazo, Joel McKenzie Díaz, Nilverio Pino Pérez, Rigoberto Tapia Arizmendi. Como juez, Jenny Betsabé Vázquez Aguirre.

