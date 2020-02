Pesistas destacan en Juegos Estatales Veracruz 2020. En el Gimnasio ‘Guillermo García Muñoz’ de Naolinco, el deporte veracruzano brilló con luz propia. Dentro de los Juegos Estatales 2020, se celebró la competencia de halterofilia donde se reunieron cerca de 150 atletas.

Fueron alrededor de 130 pesistas de los municipios de Naolinco, Banderilla, Boca del Río, Coatepec, Córdoba, Minatitlán, Orizaba, Tlalixcoyan, Veracruz y Xalapa. Esta nutrida delegación buscó ganar los primeros lugares y dar la marca para estar en la etapa Regional.

La competencia se desarrolló en las categorías Sub 15, Sub 17, Sub 20 y Sub 23 en sus distintos pesos y en las ramas varonil y femenil.

El levantamiento de pesas🏋️‍♀️en la categoría infantil 👧👦 dentro de los #Estatales2020 fue un éxito. 👏#NosLlenaDeOrgullo la nueva generación de pesistas veracruzanos,quienes por su esfuerzo fueron premiados🥇🥈🥉 en la competencia realizada en Naolinco. pic.twitter.com/LZN8sI7vnr — IVD (@ivdgob) February 16, 2020

Para esta nueva edición, el formato sufrió varias modificaciones por lo que no todos los ganadores irán al Regional. Así lo dio a conocer el presidente de la Asociación de Levantamiento de Pesas de Veracruz, Jonathan Levi Aguirre Jiménez.

“Cambió el criterio de calificación; anteriormente sólo clasificaban número de deportistas; este año se mantiene ese criterio pero se agrega el de marca mínima. Tenemos una marca mínima para la etapa Regional y de la etapa Regional al Nacional hay otra marca mínima. Tenemos que hacer el filtro. No porque sea campeón estatal garantiza su participación a la etapa Regional; tiene que quedar entre los primeros lugares y dar la marca mínima”, aclaró Aguirre Jiménez.

Antes de iniciar las competencias de las categorías oficiales del domingo, se llevó a cabo una exhibición de Levantamiento de Pesas en la categoría Infantil en ambas ramas “tratamos de darle fogueo en estos eventos importantes pues son el pilar y el cimiento de los resultados a futuro”, señaló el presidente de la Asociación de Levantamiento de Pesas de Veracruz.

La disciplina de halterofilia🏋️‍♂️🏋️‍♀️en los Juegos Estatales Veracruz 2020 mostró el gran talento que existe en nuestro estado. 👏😉 Nota📝⬇️https://t.co/ZGGE6qumsU El deporte #NosLlenaDeOrgullo pic.twitter.com/LbojqRMB7d — IVD (@ivdgob) February 18, 2020

