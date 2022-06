Perú y Costa Rica; mismo inicio, diferente final.

Por el nombre de América.

Emociones Compartidas. Por Carlos LÓPEZ GUTIÉRREZ DE VELASCO.

El fútbol, en los grandes partidos, antes que cualquier otra cosa, debe ser pragmático. Perú y Costa Rica llegaban en situaciones parecidas a su último compromiso decisivo para obtener un cupo en la fiesta del mundo. Motivados tras haber remontado eliminatorias que, en su momento, a simple vista, se veían perdidas.

Pero reivindicarte en un proceso de clasificación no sirve de nada si no concretas. El único camino correcto en estos escenarios es el pragmatismo; el bilardismo. Ambas selecciones latinoamericanas debían vencer a una similar oceánica – aunque Australia compita en Asia – para formar parte de las 32 invitadas a Qatar en noviembre. Tan sencillo como esto; Costa Rica superó a Nueva Zelanda, Perú no pudo con los socceroos.

De pronto se habla de formas, de propuesta ofensiva, de entretenimiento para el público, pero cuando te juegas algo mucho más grande, hay sólo una cosa por hacer: ganar. Las finales no se juegan, las finales se ganan; y estas eran un par de ellas, con todas sus letras. Que La Sele fue superada en gran parte del partido por los All Whites lo platicamos después, hoy todavía se celebra en Costa Rica.

Perú soñará toda la vida con Andrew Redmayne, que, con un estilo irreverente, pero entendiendo lo que se disputaba, dejó en jaque a la blanquirroja. El australiano bilardista.

Y los puristas del fútbol sudamericano se pueden, y lo harán, rasgar las vestiduras al saber que la histórica Conmebol y la limitada Concacaf llevarán el mismo número de selecciones a la justa.

LOS DE SIEMPRE

Ah, la Copa Mundial de la FIFA; la que todos queremos, en la que unos cuantos compiten y la gran mayoría restante nada más participa. Pero la magia del certamen va más allá del resultado. Es la historia, la mística, la pasión y el intercambio cultural que mantiene al fútbol de selecciones como la esencia de este deporte, algo que ni con todo el dinero del mundo podrán comprar los clubes estado. Esta es diferente, especial.

De América van 8, en cantidades iguales de ambas confederaciones que la conforman. Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay de Conmebol. Canadá, México, Estados Unidos y Costa Rica de Concacaf. Y, en un momento donde el balompié europeo es más dominante que nunca, mientras que esta tendencia únicamente va a seguir creciendo, nos preguntamos todos si el título mundial más temprano que tarde regresará a nuestro lado del charco.

Los encargados de cumplir esta proeza serán los de siempre. Argentina y Brasil. Messi goza del mejor momento anímico que le ha tocado a nivel selección, todo le sale bien a la albiceleste, y de momento, por lo que juega y lo que impacta, a compañeros y afición, pareciera que se llama Diego, no Lionel. Brasil, con un plantel que ha recuperado la magia y tras una eliminatoria con un dominio muy cercano a lo absoluto, no querrá verse superado por su histórico rival después de lo sucedido en Copa América.

En una mesa aparte se encuentra Uruguay, que, con un par de jugadores jóvenes muy interesantes, quienes en los últimos meses han alzado la mano a nivel internacional en algunos de los mejores clubes del mundo, y con Diego Alonso en el banquillo, que llegó para cambiarle la cara al equipo, impulsada por esa garra que únicamente se puede obtener naciendo en territorio charrúa, tiene el potencial de asumir otra gran participación.

El resto participa, juega, se divierte, sueña, pero no le alcanza. Y temo decir que México es el que peor llega.

Hace 20 años que la copa no se queda en América, como pasó en Corea-Japón 2002 cuando la besó Ronaldo Nazário. Qatar 2022 será especial, termina un ciclo futbolístico para muchos de los más grandes protagonistas de la última época. Gran época.

Veremos si este final circular también significa el inicio de otro, en el que el torneo más importante de todos regresa a nuestro continente.

Sígueme en Twitter: @carloslgtzdev.

