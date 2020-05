Personajes no quisieron salir con Jordan en The Last Dance.

Sus esposa y su ex tampoco aparecieron, solo hablaron tres de sus hijos y muy poco tiempo.

El documental The Last Dance sobre la dinastía de Michael Jordan y los Chicago Bulls llegó a su fin el lunes pasado, no sin dejar algunas dudas, sorpresas extras e incluso incertidumbre.

The Last Dance fue todo un éxito y el director Jason Hehir logró reflejar con más de 10 mil horas de grabaciones y 100 entrevistas el éxito y los momentos difíciles de Jordan y los Bulls.

Hehir entrevistó a compañeros, rivales, familiares y amigos de Jordan.

Como Isaiah Tomas, Carmen Electra y a la esposa de Gus Lett, el guardia de seguridad que fue como el segundo padre de Jordan.

Pero hubo dos personajes que se negaron a ser entrevistados: Karl Malone y Bryan Russell, jugadores de Utah Jazz en la última final de Jordan.

El director contó al periodista Dan Patrick los intentos para entrevistar al MVP de la temporada 1996-97 y a quien Jordan robó el balón en la última jugada del séptimo partido de las finales.

“Créeme, agotamos casi todas las vías. Comenzamos en enero de 2018 con esa porque sabíamos que iba a ser una entrevista difícil”.

Sobre Russell, quien bromeó con Jordan cuando se retiró por primera vez (le dijo. “¿Por qué renuncias?. Sabías que podría proteger tu cu..”). Y lo marcaba en su último tiro que le dio el título a los Bulls, Hehir explicó:

“Por respeto a Bryan, creo que él sabía las preguntas que íbamos a hacer y tal vez no quería volver a eso”.

Juanita Vanoy, la primera esposa de Michael Jordan, e Yvette Prieto, la actual, tampoco aparecieron en el documental.

Personajes no quisieron salir con Jordan en The Last Dance.

“No estaba interesado en la opinión de sus esposas ni de sus hijos”, explicó Jason Hehir a The Athletic.

Los tres hijos mayores de Jordan sí salen en el último capítulo de la serie.

Síguenos Twitter @ElDictamen en