Pérez Durán y Ramos los árbitros en semifinales de vuelta.

Quedaron definidos los árbitros centrales para los juegos de vuelta de la antesala de la Final de Liga BBVA MX.

Jorge Pérez Durán y César Ramos Palazuelos son los árbitros designados para los partidos de vuelta de Semifinales del Grita México BBVA A21 entre Atlas y Pumas y entre León y Tigres, de manera respectiva.

Jorge Pérez Durán tiene antecedentes en partidos de Liguilla con Atlas y con Pumas. Los Rojinegros han disputado dos encuentros en Fase Final con él como árbitro central y tiene saldo de un ganado y un perdido.

En tanto, Pumas también tiene dos encuentros de Liguilla con Pérez Durán y con saldo de un juego empatado y uno perdido.

César Ramos, por su parte, llevó el orden de la Semifinal de vuelta entre Tigres y León en el Apertura 2016, juego que ganó el conjunto regio 2-1 en el Volcán para sellar su pase a la Final.

Mientras tanti, Miguel Herrera dejó claro que su equipo irá a casa de los dirigidos por Ariel Holan a ampliar el marcador, sin echarse para atrás en ningún momento, pues es la filosofía que le ha inculcado a la plantilla de la UANL.

“No tenemos otra idea que no sea atacar. Para el partido de vuelta trataremos de incrementar el marcador. Sabemos que León es un equipo que juega bien, pero iremos a buscar el resultado”, insistió.

Otro de los jugadores que están en duda para jugar la Vuelta es Guido Pizarro, ya que el jugador no está seguro de llegar al cien por ciento al duelo de este sábado, por lo que el ‘Piojo’ le pidió honestidad sobre su estado para participar en el encuentro.

“Lo de Guido lo analizamos, necesitamos jugadores que estén al 100 por ciento. Guido es una pieza fundamental, pero me ha manifestado que si no está al 100 me lo dirá. Necesitamos un equipo dispuesto a correr los 90 minutos”, apuntó.

El estratega destacó que sus jugadores se han adaptado de buena forma a su estilo de juego dejando atrás el defensivo que habían implementado con Ricardo Ferretti durante muchos años.

“Era que ellos cambiaran su forma de pensar, de trabajo, las exigencias en los entrenamientos. No es que yo les pusiera algo a los jugadores, ellos ya tenían la calidad. Otro técnico les pidió otra cosa y hoy ellos se han adaptado a lo que pedimos”, puntualizó.

