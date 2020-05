Pereira recuerda el ciclo de Almeyda con Chivas: “No todo era amor y paz”. Jair Pereira fue protagonista de la última época dorada de las Chivas. Bajo el mando de Matías Almeyda, el Rebaño Sagrado recuperó su grandeza al ganar cinco títulos y alcanzar siete finales. Sin embargo, el central mexicano reveló que no todo era ‘miel sobre hojuelas’ con el ‘Pelado’.

En entrevista con TUDN, Pereira recordó que debido a la intensidad de los entrenamientos, había roces entre los jugadores.

“Matías (Almeyda), muchas veces tuvo que terminar entrenamientos porque entrenábamos con mucha intensidad, todos queríamos jugar. No todo era amor y paz, me llegué a encarar con el ‘Aris’ (Hernández), con Cota, hasta con Pulido, creo. Pero era hasta ahí y salíamos casi de la mano y nos íbamos al vestidor, porque éramos realmente una familia; entendíamos que éramos una familia”, recordó Pereira.

Hace unos días, Rodolfo Pizarro aseguró que tras la lesión que dejó fuera de circulación por seis meses al ‘Conejito’ Brizuela, Matías Almeyda les pidió ‘matar’ a patadas a Rubens Sambueza. Esta información fue desmentida por Jair Pereira, quien dio su versión de los hechos.

“Yo fui el primero en decirle a Matías que yo quería ser el primero en toparme a Sambueza y no tengo problema porque quiero mucho al ‘Conejo’ es mi amigo. A Sambueza quería agarrarlo del pescuezo y preguntarle qué le pasaba; si se lo hubieran hecho a él, seguro sus compañeros hubieran hecho lo mismo. Fue algo muy dramático, no es irte a vengar en irte ojo por ojo, porque en el futbol hay reglas. Como equipo sí queríamos darle una ablandadita, pero no era que Matías nos quisiera mandar a eso, no fue cierto”, sentenció el ahora defensa de Gallos Blancos de Querétaro.