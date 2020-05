Peralta recuerda su frustrado fichaje a Europa. Hoy en día, para los millones de Chivahermanos, Oribe Peralta es un ‘cartucho quemado’ y quizá el peor fichaje en los últimos años. Pero en 2012, el ‘Cepillo’ fue el pilar fundamental para que México conquistara la medalla olímpica en Londres.

Con sus goles, el equipo dirigido por Luis Fernando Tena -hoy técnico del Rebaño Sagrado- se impuso a Brasil y escribió uno de los capítulos dorados en el deporte nacional. Tras su gran actuación, al ‘Cepillo’ le aparecieron sobre la mesa ofertas para emigrar al Viejo Continente.

Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y se terminó quedando en Santos Laguna.

En entrevista con ESPN, el propio Peralta recordó aquella situación donde explica que situaciones ajenas a él le impidieron emigrar.

“Tuve oportunidades después de los Olímpicos y no quedó en mí. De que hubo opciones, hubo opciones. Era en España. Ya no le doy muchas vueltas. No se dio por circunstancias ajenas a mí. Yo di todo”, explicó el actual elemento de Chivas.

En junio de 2019, para sorpresas de muchos, Peralta dejó al América para firmar con el archi rival: Chivas. Con el Rebaño Sagrado ha vivido un auténtico calvario al no rendir dentro del terreno de juego y ser ‘reventado’ por los Chivahermanos.

A sus 36 años, Peralta suma apenas 2 goles en 19 apariciones con las Chivas y pese a su bajo rendimiento no piensa en colgar los botines.

“Para mí la edad es solo un número. Si me quieren decir viejo no me importa. Hay muchas personas que no llegaron a mi edad, hay muchas personas que van a llegar a mi edad y van a pasarla, entonces para mí la edad es un simple número. Yo tengo un niñote adentro”, aseguró el ariete mexicano.