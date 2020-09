Peralta cree que Macías está listo para jugar en Europa.

Oribe Peralta, delantero de Chivas, dio su visto bueno para que José Juan Macías emigre al futbol europeo aunque le advirtió que antes, debe mostrar toda su calidad en la Liga BBVA MX.

“He hablado con Macías respecto al tema (ir a Europa), está listo para jugar, la única forma de saberlo es que se vaya y pruebe. Con lo disciplinado que es no va a tener problema. Lo que he hablado con él es que su sueño si no se cumple de inmediato, debe trabajar aquí, enfocarse en jugar de buena forma para el equipo para que su sueño se vea realizado y con bases muy buenas”.

Macías está en la mira del Olympique de Marsella de la Ligue 1 aunque el “Cepillo” juzgó que las críticas a su compañero tras fallar el penal ante Querétaro en el Guard1anes 2020 BBVA MX no corresponden para el jugador del Guadalajara.

“Todos fallamos, no creo que su idea haya sido fallarla (Macías en el penal). Hablo con él en muchos momentos por diferentes situaciones y para ver cómo se siente anímicamente. Le externo mi opinión o lo escucho para que se desahogue”.

“Pero creo que hay personas que saben que el futbolista se equivoca a menudo, el que hace cosas se equivoca, el hecho es mejorar, trabajar y seguir e intentar hacer las cosas bien, nadie es perfecto, la peor equivocación es no corregir los errores, quedarte estancado en ‘puta, la cagué’, todo el mundo se equivoca, le ha pasado a los mejores jugadores del mundo, creo que por ahí es el camino y José Juan lo sabe muy bien”.

Además, Peralta mencionó nombres de algunos de los jugadores de Chivas que bien podrían jugar en la Selección Mexicana a cargo de Gerardo Martino sin problema.

“Hay jugadores aquí que fácilmente pueden estar en selección, no por que sean mis compañeros sino que pueden estar ahí”.

“Hiram Mier, el ‘Tiba’, Fer Beltrán, Angulo, Brizuela está en un nivel impresionante, Macías, Antuna, Vega, Chicote. Tenemos jugadores que pueden estar fácilmente pero eso se tiene que ganar en los partidos. Y la única forma es mantener el nivel para que el técnico los voltee a ver”.

